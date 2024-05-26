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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Sivas'ta da coşkuyla kutlandı

        GALATASARAY'ın,Konyaspor'u 3-1'lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Sivas'ta da coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:25 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:30
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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Sivas'ta da coşkuyla kutlandı
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        GALATASARAY’ın,Konyaspor'u 3-1'lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Sivas’ta da coşkuyla kutlandı.

        Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray müsabakayı 3-1’lik skorla kazandı. Galatasaray, ligin son haftasında 24'üncü şampiyonluğunu ilan ederken, Sivas’ta da sarı kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Bayraklarla, Sivas Cumhuriyet Meydanı’na ve İnönü Bulvarı üzerinde buluşan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Bazı taraftarlar İnönü Bulvarı üzerinde sarı kırmızı bayraklarla süsledikleri araçlarıyla tur atarken, bazıları ise Tarihi Kongre Binası bahçesinde meşaleler yakarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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