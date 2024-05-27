Tabancasını temizlerken mesai arkadaşını vurdu

SİVAS'ta güvenlik görevlisi M.A.K.'nin temizlediği tabancasından çıkan kurşun mesai arkadaşı T.Y.nin boynuna isabet etti. T.Y., hastaneye kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanda meydana geldi. İddiaya göre, lojmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K.'nin temizlediği tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, M.A.K.'nin mesai arkadaşı T.Y.'nin boynuna isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Y., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü. T.Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.