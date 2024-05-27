Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Tabancasını temizlerken mesai arkadaşını vurdu

        SİVAS'ta güvenlik görevlisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tabancasını temizlerken mesai arkadaşını vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta güvenlik görevlisi M.A.K.'nin temizlediği tabancasından çıkan kurşun mesai arkadaşı T.Y.nin boynuna isabet etti. T.Y., hastaneye kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldi.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanda meydana geldi. İddiaya göre, lojmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K.'nin temizlediği tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, M.A.K.'nin mesai arkadaşı T.Y.'nin boynuna isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Y., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü. T.Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını ya...
        Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını ya...
        Sivas'ta terk edilen köy "airsoft" oyununa ev sahipliği yapıyor
        Sivas'ta terk edilen köy "airsoft" oyununa ev sahipliği yapıyor
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Sivas'ta da coşkuyla kutlandı
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Sivas'ta da coşkuyla kutlandı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor
        Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor
        Sivasspor-Kayserispor maçının ardından
        Sivasspor-Kayserispor maçının ardından