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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        SİVAS'ta, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Serdar Karaaslan (21), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 01:27 Güncelleme: 28.05.2024 - 01:30
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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        SİVAS'ta, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Serdar Karaaslan (21), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Sivas Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Serdar Karaaslan yönetimindeki 07 APS 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yan dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan sürücü Karaaslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaaslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Serdar Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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