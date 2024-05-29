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        Fatih Erbakan: Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:02 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:05
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        Fatih Erbakan: Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir. İsrafın, lüksün olmadığı, belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcamaktan daha hassas davranılan belediyeciliktir" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak 2 Haziran'da seçimin yenileneceği Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesini ziyaret eden Erbakan, burada esnafı ziyaret etti. Daha sonra partisinin belde teşkilatını ziyaret eden Erbakan, burada halka hitap etti. Milli Görüş belediyeciliğinin adalet olduğunu söyleyen Erbakan, "Adaletin bir boyutu, işin ehline verilmesi demektir. İşi ehline vermek, ayrım gözetmeksizin kim ehliyetliyse, kim liyakatliyse, kim hak ediyorsa onu görevlendirmek, onu işin başına getirmek demektir. Yine adaletin bir diğer boyutu ayrım gözetmeksizin bütün insanlara o belediye hizmetlerini götürmek 'Sen bana oy verdin, sen vermedin, öyleyse oy vermediysen ne halin varsa gör'. Hayır. Bakın bunun en güzel örneği burada 1989'da Sivas Belediyesi'nde yaşandı. Refah Partili belediye en büyük hizmetleri Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere götürdü. Çünkü oralar geri kalmış öncelikli olarak oraların hizmete ihtiyacı var. 'Siz bize oy vermediniz, bize destek olmadınız, ne haliniz varsa görün' denilmedi. Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir. İsrafın, lüksün olmadığı, belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcamaktan daha hassas davranılan belediyeciliktir. Denk bütçe demektir. Böylelikle belediyeyi borç ve faiz batağından kurtarmak demektir" diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde partisinin kazandığı Yıldız Beldesi Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Ali Aydemir'i makamında ziyaret eden Erbakan, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erbakan, daha sonra Ulaş ilçesine geçerek burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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