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        Patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen işçi ağır yaralandı

        SİVAS'ın Hafik ilçesinde tarlada patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Demirbaş (28) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:24 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:30
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        Patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen işçi ağır yaralandı
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        SİVAS'ın Hafik ilçesinde tarlada patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Demirbaş (28) ağır yaralandı.

        Olay saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarhisar köyü yakınlarındaki bir patates tarlasında meydana geldi. Nevşehir’den patates ekimi için gelen Osman Demirbaş, tarlada traktörün yanında bulunduğu sırada üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demirbaş, tedavi altına alındı. Demirbaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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