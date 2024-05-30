Patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen işçi ağır yaralandı
SİVAS'ın Hafik ilçesinde tarlada patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Demirbaş (28) ağır yaralandı.
SİVAS'ın Hafik ilçesinde tarlada patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Demirbaş (28) ağır yaralandı.
Olay saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarhisar köyü yakınlarındaki bir patates tarlasında meydana geldi. Nevşehir’den patates ekimi için gelen Osman Demirbaş, tarlada traktörün yanında bulunduğu sırada üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demirbaş, tedavi altına alındı. Demirbaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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