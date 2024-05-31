Sivas'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında baraka kül oldu

Yangın, akşam saatlerinde Yalnızbağlar Mahallesi'nde Mustafa Karadoruk'a ait bahçe içerisinde bulunan ahşap barakada çıktı. Aniden etkili olan sağanak sonrası barakaya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu barakada yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale geldi.

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