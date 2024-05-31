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        Sivas'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında baraka kül oldu

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sağanak sonrası yıldırım düşmesi sonucu bir bahçede bulunan barakada yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 20:34 Güncelleme: 31.05.2024 - 20:35
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        Sivas'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında baraka kül oldu
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        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sağanak sonrası yıldırım düşmesi sonucu bir bahçede bulunan barakada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, baraka kullanılmaz hale geldi. 

        Yangın, akşam saatlerinde Yalnızbağlar Mahallesi'nde Mustafa Karadoruk'a ait bahçe içerisinde bulunan ahşap barakada çıktı. Aniden etkili olan sağanak sonrası barakaya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu barakada yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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