Sivas'ta refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi Sipahi köyü yakınlarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 44 ACE 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki N.G., Ş.G., S.S. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kangal Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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