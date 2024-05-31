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        Sivas'ta refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:02 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:05
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        Sivas'ta refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
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        SİVAS'ın Kangal ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi Sipahi köyü yakınlarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 44 ACE 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki N.G., Ş.G., S.S. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kangal Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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