Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu ilçeye bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yaşanan arbede nedeniyle seçimin yenilenmesine karar verdi. Sabahın erken saatlerinde belde halkı oy kullanmak için Güneykaya Anadolu Lisesi'ne kurulan 5 sandıkta saat 08.00 itibariyle pusulalarla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. Beldede 1140 seçmenin oy kullanımı saat 17.00'de sona erecek.

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