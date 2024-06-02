Sivas'ta hayvanseverlerden 'kısırlaştırma' çağrısı

SİVAS'ta bir grup hayvansever, düzenledikleri basın açıklaması ile sokak köpekleri için 'kısırlaştırma' çağrısı yaptı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Bir Can Bir Nefes Derneği, hayvanseverler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için basın açıklaması yaptı. Hayvanseverler ayrıca ellerinde 'Sokaktaki dostuma dokunma', 'Önce bizleri öldürmeniz gerekir', 'Katliam çözüm değil' yazılı dövizler taşıdı.