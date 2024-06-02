Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı (2)
SANDIKLARKAPANDISivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde, oy verme işlemleri tamamlandı.
SANDIKLARKAPANDI
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde, oy verme işlemleri tamamlandı. Oy sayımına geçilirken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler güvenlik tedbirlerinin sayım sırasında da sürdürüyor.
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