Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı; AK Parti adayı kazandı (3)
AKPARTİ ADAYI KAZANDIGüneykaya köyünde oy sayım işlemi tamamlandı.
AKPARTİ ADAYI KAZANDI
Güneykaya köyünde oy sayım işlemi tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 556 oy olarak beldenin yeni belediye başkanı oldu.
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