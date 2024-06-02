Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı; AK Parti adayı kazandı (3)

Güneykaya köyünde oy sayım işlemi tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 556 oy olarak beldenin yeni belediye başkanı oldu.

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