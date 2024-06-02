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        Iğdır Futbol Kulübü, 1'inci Lig'e yükseldi

        STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık1461 TRABZON: Ömer Kahveci - Buğrahan Karslı, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, İlhan Depe (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 02.06.2024 - 22:25
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        Iğdır Futbol Kulübü, 1'inci Lig'e yükseldi
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        STAT: Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

        1461 TRABZON: Ömer Kahveci - Buğrahan Karslı, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, İlhan Depe (Dk. 78 Batuhan Kör), Hakan Yeşil (Dk. 78 Emirhan Zaman), Ali Han Tunçer (Dk. 59 Kerem Baykuş), Atabey Çiçek

        IĞDIR FK: Furkan Köse - Hasan Hatipoğlu, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Örnek, Enes Alıç, Berkan Keskin, Enes Keskin (Dk. 68 Mert Çölgeçen), Eyüp Akcan (Dk. 60 Mücahit Can Akçay), Mesut Özdemir, Halil İbrahim Sönmez, Bekir Can Kara (Dk. 90 Enes Soy)

        GOL: Dk. 47 Taha Can Velioğlu (Kendi kalesine) (Iğdır FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 45+2 Tunahan Ergül (1461 Trabzon)

        SARI KARTLAR: Hakan Yeşil, Abdurrahman Emir Alagöz, Kerem Baykuş (1461 Trabzon) - Eyüp Akcan (Iğdır FK)

        TFF 2'nci Lig Play Off Final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır Futbol Kulübü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Iğdır Futbol Kulübü rakibini 1-0 yenerek 1'inci Lig'e yükseldi.

        4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Iğdır FK atağında ceza sahası içerisinde giren Bekir'in sert şutu kalecide kaldı.

        45+2'nci dakikada 1461 Trabzon'da Tunahan, rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

        47'nci dakikada gelişen Iğdır FK atağında Bekir, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu yerden sert ortaladı. Gelen topa müdehale eden Taha, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

        Karşılaşmayı Iğdır FK 1-0 kazanarak 1'inci Lig'e yükseldi.

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