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        Anaokulunda baygınlık geçiren Asel, hastanede hayatını kaybetti

        SİVAS'ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçiren Asel Sapdüzen (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:55
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        Anaokulunda baygınlık geçiren Asel, hastanede hayatını kaybetti
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        SİVAS’ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçiren Asel Sapdüzen (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi’ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’nda meydana geldi. Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sapdüzen, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Asel Sapdüzen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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