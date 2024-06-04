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        Anaokulunda hayatını kaybeden kızları Asel'in tabutunun başında gözyaşı döktüler

        SİVAS'ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asel Sapdüzen (6), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:50
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        Anaokulunda hayatını kaybeden kızları Asel'in tabutunun başında gözyaşı döktüler
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        SİVAS'ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asel Sapdüzen (6), son yolculuğuna uğurlandı. Sapdüzen'in yapılan ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu belirlendi. Asel'in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen tabutun başında gözyaşı döktü.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’nda meydana geldi. İnfaz Koruma Memuru Metin ve Halime Sapdüzen çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı. Sapdüzen, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Asel Sapdüzen için Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Asel’in cenazesi Sıra Mezarlığı’nda toprağa verildi. Asel’in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

        Olayın ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı idari soruşturma başlattı. Asel Sapdüzen'in ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp'tan gelecek sonuca göre netlik kazanacağı bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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