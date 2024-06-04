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        Arazi anlaşmazlığından baba ile 1 oğlunu yaralayıp, diğerini öldüren şüpheli tutuklandı

        SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba Behzat Arslan ile oğlu Samet Arslan'ı av tüfeği ile yaralayıp, diğer oğlu Oğuz Arslan'ı ise öldüren Sefa Sarıkaya, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:30
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        Arazi anlaşmazlığından baba ile 1 oğlunu yaralayıp, diğerini öldüren şüpheli tutuklandı
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        SİVAS’ın Şarkışla ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba Behzat Arslan ile oğlu Samet Arslan'ı av tüfeği ile yaralayıp, diğer oğlu Oğuz Arslan'ı ise öldüren Sefa Sarıkaya, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. Sefa Sarıkaya ile aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı olan Behzat Arslan ve oğulları Oğuz ile Samet Arslan arasında tartışma çıktı. Sarıkaya, yanında getirdiği av tüfeği ile Arslan ailesine ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve iki oğlu sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan baba Behzat ve oğlu Oğuz Arslan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Oğuz Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Sefa Sarıkaya jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Sefa Sarıkaya’nın jandarmadaki ifadesinde Behzat Arslan ve oğulları ile komşu olduklarını, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Sarıkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayda yaralanan Behzat Arslan ile oğlu Samet Arslan'ın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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