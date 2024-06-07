Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS’ın Kangal ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kangal-Divriği kara yolu, Çetinkaya köyü yakınlarında meydana geldi. S.D. yönetimindeki 58 BD 875 plakalı hafif ticari araç ile O.G. yönetimindeki 58 YG 541 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.