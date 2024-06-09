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        Sivas'ta yıldırım düştü; sürüdeki 38 koyun öldü

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, sürü bulunan araziye yıldırım düşmesi sonucu 38 koyun öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:55
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        Sivas'ta yıldırım düştü; sürüdeki 38 koyun öldü
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        SİVAS’ın Gürün ilçesinde, sürü bulunan araziye yıldırım düşmesi sonucu 38 koyun öldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Duran Uzun, koyunlarını arazide otlatırken sağanak başladı. Bu sırada sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın nedeniyle sürüde bulunan 38 koyun öldü. Ölen 38 koyunun, arazide açılacak çukura gömüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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