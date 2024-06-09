Sivas'ta heyelan; 1 ev hasar gördü, 5 ev tahliye edildi

Boğazköy köyünde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu, heyelan meydana geldi. Kullanılmayan 1 evde hasar oluşurken, bölgeye AFAD'a bağlı 6 kişilik arama-kurtarma ve 3 mühendisin bulunduğu 9 kişilik ekip gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkılma riski bulunan 5 evde yaşayanları tahliye etti. Heyelandan etkilenen bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor.

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