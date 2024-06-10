Sivas'ta 40 bin TL maaşla çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor

SİVAS'ınUlaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşanlar, 40 bin TL maaşla çoban bulamayınca hayvanlarını satma kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaşın bulunduğu Çevirme köyünün muhtarı Hasan Gül, "Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu meslek de zorlaştı. Bu gidişle hayvancılık gün geçtikçe bitecek" dedi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çevirme köyünde hayvancılıkla uğraşan köylüler, çoban bulmakta sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde, yabancı uyruklu çobanlar da her ay zam isteyince köylüler sürülerini satmaya başladı. Hayvancılık mesleğini babadan kalma devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, "Eskiden köylerde insan çoktu ama şimdi gençlerde okul okumaya gittikleri için kimse kalmadı. Köyde şu anda çoban da kalmadı. Kışın 20 bin TL'ye bulduğumuz çobanlar, şimdi 40 bin TL'ye çıktı. Her ay zam yapıyorlar. Bunun belli bir fiyatı olmalı. Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu meslek de zorlaştı. Bu gidişle hayvancılık gün geçtikçe bitecek. Birçok köyde şu anda hayvanlar satıldı. Bizde de ellerinde hayvanları olan satmayı düşünüyor. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.