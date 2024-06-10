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        İliç'teki maden ocağından çıkarılan son 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi (2)

        GÖZYAŞLARIYLAUĞURLANDIİliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan ve cansız bedenine ulaşılan Abdurrahman Şahin (54), Erzincan'daki cenazesinin ardından memleketi Sivas'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:30
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        İliç'teki maden ocağından çıkarılan son 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi (2)
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        GÖZYAŞLARIYLAUĞURLANDI

        İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan ve cansız bedenine ulaşılan Abdurrahman Şahin (54), Erzincan'daki cenazesinin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Ayyıldız Camisi'nde ikindi vakti gerçekleştirilen cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ile Abdurrahman Şahin'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şahin'in ağabeyi Doğan Şahin, kardeşinin tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Şahin, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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