İliç'teki maden ocağından çıkarılan son 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi (2)

İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan ve cansız bedenine ulaşılan Abdurrahman Şahin (54), Erzincan'daki cenazesinin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Ayyıldız Camisi'nde ikindi vakti gerçekleştirilen cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ile Abdurrahman Şahin'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şahin'in ağabeyi Doğan Şahin, kardeşinin tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Şahin, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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