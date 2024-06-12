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        Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 5 yaralı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:50
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        Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 5 yaralı
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        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A.'nın (20) kontrolünü yitirdiği 16 BEF 721 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan M.M.A. kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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