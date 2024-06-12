Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 5 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A.'nın (20) kontrolünü yitirdiği 16 BEF 721 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan M.M.A. kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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