Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 2 çocuk öldü, 4 yaralı (2)

Hafif ticari araçtan ağır yaralı olarak Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan S.E.A. (2) da hayatını kaybetti. S.E.A'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna koyuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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