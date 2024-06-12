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        Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 2 çocuk öldü, 4 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİHafif ticari araçtan ağır yaralı olarak Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:36
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        Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 2 çocuk öldü, 4 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Hafif ticari araçtan ağır yaralı olarak Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan S.E.A. (2) da hayatını kaybetti. S.E.A'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna koyuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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