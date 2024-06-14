Sivas'ta jandarmadan kentin değerlerinin türküleri ile klip

SİVASİl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünde, Zaralı Halil Söyler, Ali Kızıltuğ, Aşık Ruhsati ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nu çektikleri klip ile andı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünde kentin önemli değerleri arasında bulunan ve yıllar önce hayatını kaybeden sanatçılar Zaralı Halil Söyler, Ali Kızıltuğ, Aşık Ruhsati ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anmak istedi. Bu kapsamda jandarma personeli Zaralı Halil'in 'Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden', Ali Kızıltuğ'dan 'Sen Gel Diyorsun', Aşık Ruhsati'nin 'Daha Senden Gayri Aşık mı Yoktur' ile Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Güzelliğin On Par'etmez' türkülerini seslendirerek klip çekti. Özellikle kentin tarihi dokusunun bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda çekilen klip, büyük beğeni topladı.