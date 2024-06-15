1 ton 250 kilogramlık 'Aslan', satılmayı bekliyor

SİVAS'ta35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kars'ın (58), Kurban Bayramı için yetiştirdiği 3 yaşındaki 'Aslan' isimli boğası yaklaşık 1 ton 250 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. 255 bin TL'den satışa çıkan boğayı buğday, fiğ, yulaf, arpa ve mısırdan oluşan yemle beslediğini söyleyen Mehmet Kars, "Değerini verene satacağız" dedi.

İl merkezine bağlı Kumyurt köyünde yaşayan ve 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kars, 3 yıl önce 'Aslan' ismini verdiği buzağıyı beslemeye başladı. Simental cinsi buzağıyı 1 yaşına kadar sütle besleyen Kars, yaşını doldurmasının ardından buğday, fiğ, yulaf, arpa ve mısırdan oluşan yemle besledi. 3 yaşına gelen 'Aslan' isimli boğa, 1 ton 250 kilogram ağırlığıyla Kurban Bayramı için satılmayı bekliyor. Mehmet Kars, 255 bin TL'den satışa çıkan 'Aslan' isimli boğayı buğday, fiğ, yulaf, arpa ve mısırdan oluşan yemle beslediğini belirterek, "Öncelikle buzağıyken yaşı dolana kadar sütten kesmiyorum. Bir hayvanın bu şekilde olabilmesi için düzenli beslenmesi gerekiyor. Şu anda 'Aslan'ın talipleri var. Pazarlık da yapacağız. Değerini verene satacağız. Aslan'ın huyu da çok güzel. Kurban Bayramı için yetiştirdik" diye konuştu.