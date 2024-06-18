İklim değişikliğinden etkilenen Kangalları görmek için Yunanistan ve Macaristan'dan geldiler

SİVAS Hamza Yerlikaya Ortaokulu’nun Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus+ Okul Eğitimi projesi kapsamında Macaristan ve Yunanistan'dan 6 öğrenci ve 6 öğretmen, özellikle son yıllarda iklim değişikliğinden hormonal olarak etkilenen Kangal köpeklerini görmek için Sivas’a geldi. Öğretmenler ve öğrenciler, Kangal köpeklerini ve iklim değişikliğinin doğum döngüsüne etkilerini incelemeyi hedeflediklerini belirtti.

Sivas'ın önemli marka değerlerinden olan ve dünyaca bilinen Kangal köpeklerinde, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle değişiklikler yaşandı. Küresel ısınmadan dolayı yavru üretimi yılda 2'den 1'e düştü. Kangallarda üretim, yüzde 50 oranında azaldı. Sivas Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus+ Okul Eğitimi ve İklim Elçileri İş Başında projesi kapsamında Macaristan ve Yunanistan'dan gelen 6 öğrenci ve 6 öğretmen katılımcı, Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneğini ziyaret etti. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda farklı etkinliklere katılmak üzere kente gelen öğretmen ve öğrenciler, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini ve iklim değişikliğinin üzerindeki doğum döngüsüne etkilerini incelecekleri öğrenildi.

'KANGALLAR MACARİSTAN'DA YAYGINLAŞIYOR' Macaristan'dan öğrencileriyle birlikte gelen Adrienn Dajka, "Buraya gelme amacımız iklim değişikliği ile mücadele etmektir. Burada öğrendiklerimize göre kangal köpekleri yılda 2 kez doğum yaptıklarını ancak iklimin değiştiğini, havaların sıcak olduğunu ve doğumun yılda 1 kereye düştüğünü öğrendik. Kangallar bizim ülkemizde Macaristan'da da yaygınlaşıyor. Ülkemizdeki diğer köpekler kurtlara karşı yumuşak kalıyor, ancak Kangal köpeklerini Macaristan'da tarım alanlarında kullanıyoruz" dedi. Macaristan'dan gelen lise öğrencisi Zagon Akos Rohaly de "Burada her yıl havanın daha da sıcak olduğunu gözlemledik. Buradaki çiftlik sahibinden aldığımız bilgilere göre, Kangal köpeklerin normalde soğuk havaya alışkın olduklarını ve havaların ısınmasıyla doğum oranında düştüğünü gözlemledik" diye konuştu.