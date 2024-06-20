Kızılırmak'ta balık ölümleri tekrar başladı

SİVAS'ta, Kızılırmak’ın Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümünde, her yıl yaz aylarında yaşanan balık ölümleri bu yıl da başladı. Farklı boylarda çok sayıda balık kıyıya vurdu. Irmak kıyısına ailesiyle pikniğe gelen Sercan Soyugüzel (34), "Irmak boyunca balık ölümleri bir uçtan bir uca devam ediyor. Biz piknik için geldiğimizde görüyoruz. Özellikle de yaza giriş dönemlerinde hep karşılaşıyoruz" dedi.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta her yıl yaz döneminde balık ölümleri yaşanıyor. Irmağın Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümlerinde nehir akıntısında sürüklenen ölü balıklarda, morluk ve şişkinlik olduğu görüldü. Bazı bölümlerde ise ölü balıkların ağaçlara ve kayalıklara takıldığı gözlendi. Irmak kenarında balık ölümlerinden kaynaklandığı düşünülen kötü koku nedeniyle piknikçiler sudan uzakta ağaçlık alanlara kamp kurdu

‘İLK DEFA KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİL’ Irmak kenarına ailesiyle pikniğe gelen Sercan Soyugüzel, "Bu ilk defa karşılaştığımız bir şey değil, her sene olan bir şey. Sürekli bu bölgeye geliyoruz. Burası Sivaslılar arasında bilindik bir yer. Irmak boyunca balık ölümleri bir uçtan bir uca devam ediyor. Biz piknik için geldiğimizde görüyoruz. Özellikle de yaza giriş dönemlerinde hep karşılaşıyoruz. Baya balık ölümü gerçekleşiyor. Sadece bu kısımda değil, bütün ırmak boyunca bu ölümleri görebiliriz" diye konuştu. ‘KOCAMAN BALIKLAR BURADA ÖLÜYOR’