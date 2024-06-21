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        Sivas'ta otobüs yoldan çıktı: 8 yaralı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkıp araziye giren otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:05
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        Sivas'ta otobüs yoldan çıktı: 8 yaralı
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        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkıp araziye giren otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında, Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 AFB 095 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp araziye girdi. Kazada, 8 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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