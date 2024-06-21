Sivas'ta otobüs yoldan çıktı: 8 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 AFB 095 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp araziye girdi. Kazada, 8 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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