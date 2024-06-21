Sivas'ta otobüs yoldan çıktı: 21 yaralı (2)

Mersin’in Silifke ilçesinden, Trabzon’a gittiği öğrenilen Turan Akgül yönetimindeki 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsünün Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıktığı kazada yaralı sayısı 21’e yükseldi. Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kaldırıldıkları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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