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        Sivas'ta otobüs yoldan çıktı: 21 yaralı (2)

        YARALISAYISI 21'E ÇIKTIMersin'in Silifke ilçesinden, Trabzon'a gittiği öğrenilen Turan Akgül yönetimindeki 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsünün Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıktığı kazada yaralı sayısı 21'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:40
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        Sivas'ta otobüs yoldan çıktı: 21 yaralı (2)
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        YARALISAYISI 21’E ÇIKTI

        Mersin’in Silifke ilçesinden, Trabzon’a gittiği öğrenilen Turan Akgül yönetimindeki 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsünün Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıktığı kazada yaralı sayısı 21’e yükseldi. Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kaldırıldıkları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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