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        Sivas'ta soba borusundan çıkan yangında 5 yayla evi zarar gördü

        SİVAS'ın Hafik ilçesinde soba borusundan çıkan yangında, 5 yayla evinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:30
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        Sivas'ta soba borusundan çıkan yangında 5 yayla evi zarar gördü
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        SİVAS’ın Hafik ilçesinde soba borusundan çıkan yangında, 5 yayla evinde hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Besinli köyünde akşam saatlerinde bir yayla evinde soba borusundan yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 4 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında F.K. (59), M.Ç. (67), T.Ü. (58), R.Ö.(65) ve B.Ç. (61)’nin yaz aylarında kullandıkları yayla evleri zarar gördü. Zarar gören evlerde inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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