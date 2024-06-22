Sivas'ta soba borusundan çıkan yangında 5 yayla evi zarar gördü

İlçeye bağlı Besinli köyünde akşam saatlerinde bir yayla evinde soba borusundan yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 4 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında F.K. (59), M.Ç. (67), T.Ü. (58), R.Ö.(65) ve B.Ç. (61)’nin yaz aylarında kullandıkları yayla evleri zarar gördü. Zarar gören evlerde inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.