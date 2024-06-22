Sivas'ta çayda balık ölümlerine inceleme

SİVAS’ın Gürün ilçesinde Tohma Çayı'nda ve bir alabalık üretim çiftliğinde balık ölümleri yaşanmasının ardından, valilik tarafından inceleme başlatıldı. Tohma Çayı'nda 15 gün süreyle balık tutmanın yasaklandığı belirtildi.

Sivas’tan doğup, Malatya’da Karakaya Barajı’na dökülen Tohma Çayı'nda balık ölümleri yaşanıyor. İrili ufaklı çok sayıda balığın çay içinde taşlara ve kıyıya vurduğu görüldü. 150 kilometre uzunluğundaki çayda balık ölümleri endişeye neden oldu. Yaşanan ölümlerin ardından Gürün Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Sudan alınan numuneler, analize gönderildi.