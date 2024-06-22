Sivas'ta çayda balık ölümlerine inceleme
SİVAS'ın Gürün ilçesinde Tohma Çayı'nda ve bir alabalık üretim çiftliğinde balık ölümleri yaşanmasının ardından, valilik tarafından inceleme başlatıldı.
SİVAS’ın Gürün ilçesinde Tohma Çayı'nda ve bir alabalık üretim çiftliğinde balık ölümleri yaşanmasının ardından, valilik tarafından inceleme başlatıldı. Tohma Çayı'nda 15 gün süreyle balık tutmanın yasaklandığı belirtildi.
Sivas’tan doğup, Malatya’da Karakaya Barajı’na dökülen Tohma Çayı'nda balık ölümleri yaşanıyor. İrili ufaklı çok sayıda balığın çay içinde taşlara ve kıyıya vurduğu görüldü. 150 kilometre uzunluğundaki çayda balık ölümleri endişeye neden oldu. Yaşanan ölümlerin ardından Gürün Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Sudan alınan numuneler, analize gönderildi.
15 GÜN BALIK TUTMAK YASAKLANDI
Yaşanan balık ölümleriyle ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “Tohma Çayı’nın bazı bölümlerinde ve akarsu yakınlarında faaliyet gösteren bir alabalık üretim çiftliğinde toplu balık ölümleri yaşandığı görüldü. Söz konusu bölgede Gürün Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler başlatılmış ve gerekli numuneler alınarak analize gönderilmiştir. Elde edilen ilk bulgulara göre, bölgede tarımsal faaliyet yapan kişi veya kişiler tarafından zirai ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal maddelerin akarsuya karışmış olabileceği değerlendirilmektedir. Son incelemelerde balık ölümlerinin sona erdiği tespit edilmiştir. Gürün ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile numune analizlerinin tamamlanması, ölüm ve bulaş kaynağı araştırmalarının sonuçlanması için akarsu boyunca 15 gün süreyle balık tutmak yasaklanmıştır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın suyla temas etmemek ve hayvan sulamamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz“ ifadelerine yer verildi.
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