Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Selman Uçar (47), evde tartıştığı oğlu Ö.T.U. (17) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karalar köyünde meydana geldi. Ö.T.U. ile babası Selman Uçar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ö.T.U., evde bulunan av tüfeği ile babasına ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı oğlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Uçar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.