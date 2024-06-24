Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü

SİVAS'ta çıkan silahlı kavgada tabancayla göğsünden vurulan Metin Taşdelen (44), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 10’uncu sokakta meydana geldi. Metin Taşdelen ile bir grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada Taşdelen, tabancayla açılan ateş ile göğsünden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taşdelen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşdelen’in cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu. Polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.