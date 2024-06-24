Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü

        SİVAS'ta çıkan silahlı kavgada tabancayla göğsünden vurulan Metin Taşdelen (44), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:30 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta çıkan silahlı kavgada tabancayla göğsünden vurulan Metin Taşdelen (44), yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 21.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 10’uncu sokakta meydana geldi. Metin Taşdelen ile bir grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada Taşdelen, tabancayla açılan ateş ile göğsünden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taşdelen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşdelen’in cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu. Polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail beyaz fosforla saldırdı
        İsrail beyaz fosforla saldırdı
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 1 kişi silahla öldürüldü
        Sivas'ta 1 kişi silahla öldürüldü
        Sivas'ta antika pazarı açıldı
        Sivas'ta antika pazarı açıldı
        Sivas'ta yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralan...
        Sivas'ta yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralan...
        Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        Sivas'ta bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
        Sivas'ta bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü