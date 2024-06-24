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        Sivas'ta hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1'i ağır, 6 yaralı

        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:55
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        Sivas'ta hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1'i ağır, 6 yaralı
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        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul yönüne giden Derya Sarı idaresindeki 34 UF 2680 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Sarı ile araçta yolcu olarak bulunan Umut Musa, Abdullah, Bülent, İshak Sarı ve Cevahir Keser yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cevahir Keser'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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