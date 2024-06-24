Babasını öldüren şüpheli tutuklandı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde evde tartıştığı babası Selman U.’yu (47), av tüfeği ile vurarak öldüren Özgür Toprak U. (17) tutuklandı. Özgür Toprak U.’nun babasıyla boşanan annesiyle yaşadığı ve ve psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Olay, 22 Haziran’da akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karalar köyünde meydana geldi. Uzun süredir İstanbul’da annesinin yanında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Özgür Toprak U.’yu, babası Selman U. bayram tatili için köye çağırdı. Tatil sonrası babasından yıllar önce boşanan annesi A.U.’nun yanına geri dönüş için hazırlık yapan Özgür Toprak U. ile Selman U. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü, Özgür Toprak U. evde bulunan av tüfeği ile babasına ateş etti.