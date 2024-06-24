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        Babasını öldüren şüpheli tutuklandı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde evde tartıştığı babası Selman U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:10
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        Babasını öldüren şüpheli tutuklandı
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        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde evde tartıştığı babası Selman U.’yu (47), av tüfeği ile vurarak öldüren Özgür Toprak U. (17) tutuklandı. Özgür Toprak U.’nun babasıyla boşanan annesiyle yaşadığı ve ve psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

        Olay, 22 Haziran’da akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karalar köyünde meydana geldi. Uzun süredir İstanbul’da annesinin yanında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Özgür Toprak U.’yu, babası Selman U. bayram tatili için köye çağırdı. Tatil sonrası babasından yıllar önce boşanan annesi A.U.’nun yanına geri dönüş için hazırlık yapan Özgür Toprak U. ile Selman U. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü, Özgür Toprak U. evde bulunan av tüfeği ile babasına ateş etti.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selman U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi oğlu ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Özgür Toprak U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Selman U.’nun cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Selman U.’nun cenazesi defnedilmek üzere Karalar köyüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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