Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği 6 kişinin yaralandığı kazada, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Cevahir Keser (53), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keser’in cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

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