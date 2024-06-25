Başına parke taşı düşen yavru kedi, 7 günlük tedaviyle kurtarıldı

SİVAS'ta Kurban Bayramı'nın 2'nci günü duvara sıçrarken başına parke taşı düştükten sonra 2 parke taşının arasına sıkışan ve bilinci kapanan yavru kedi, tedavi edildi. Kedinin tedaviye çabuk yanıt verdiğini belirten veteriner hekim Hasan Aktaş, "Bize geldiğinde bilinci kapalıydı. Hemen yoğun bakıma alıp 3 gün süreyle uyuttuk. O sürede ödemini gidermeye çalıştık. Sonrasında da bilinci açıldı. Kedimiz sağlığına kavuştu, 2 gün sonra taburcu edip sahiplendireceğiz" dedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tekir cinsi yavru kedi, duvara sıçradığı sırada başına parke taşı düştü. Duvardan düşen parke taşının altında kalıp, yerde bulunan diğer parke taşlarının arasına sıkışan 2 aylık yavru kedi, çevreden geçenler tarafından fark edildi. Kediyi bulunduğu yerden çıkaranlar, baygın ve başının şişmiş olduğunu görünce kentteki özel bir veteriner kliniğine getirdi. Buradaki ilk müdahalesinde bilincinin kapalı ve başında yoğun ödem oluştuğu tespit edilen yavru kedi, yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca uyutulan ve başındaki ödemi giderilen yavru kedi, 7 gün süren tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Kedinin tedavisini yapan ve sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını söyleyen veteriner hekim Hasan Aktaş, "Kedi bize geldiğinde bilinci kapalıydı. Ciddi bir kafa ödemi vardı. Kafa içi basıncı çok yüksekti. Hemen yoğun bakıma alıp 3 gün süreyle uyuttuk. O sürede ödemini gidermeye çalıştık. Sonrasında da bilinci açıldı. Tedavimize devam ettik ve şu an da genel sağlığına kavuştu, oldukça iyi durumda. Kendisi biraz agresif ve çok da sinirli. Geldiğinde böyle değildi ama büyüdükçe ve iyileştikçe daha da agresifleşti. Şu anda bu arkadaşımız sahipsiz. Kedimiz sağlığına kavuştu, 2 gün sonra taburcu edip sahiplendireceğiz" diye konuştu.