Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Başına parke taşı düşen yavru kedi, 7 günlük tedaviyle kurtarıldı

        SİVAS'ta Kurban Bayramı'nın 2'nci günü duvara sıçrarken başına parke taşı düştükten sonra 2 parke taşının arasına sıkışan ve bilinci kapanan yavru kedi, tedavi edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başına parke taşı düşen yavru kedi, 7 günlük tedaviyle kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta Kurban Bayramı'nın 2'nci günü duvara sıçrarken başına parke taşı düştükten sonra 2 parke taşının arasına sıkışan ve bilinci kapanan yavru kedi, tedavi edildi. Kedinin tedaviye çabuk yanıt verdiğini belirten veteriner hekim Hasan Aktaş, "Bize geldiğinde bilinci kapalıydı. Hemen yoğun bakıma alıp 3 gün süreyle uyuttuk. O sürede ödemini gidermeye çalıştık. Sonrasında da bilinci açıldı. Kedimiz sağlığına kavuştu, 2 gün sonra taburcu edip sahiplendireceğiz" dedi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tekir cinsi yavru kedi, duvara sıçradığı sırada başına parke taşı düştü. Duvardan düşen parke taşının altında kalıp, yerde bulunan diğer parke taşlarının arasına sıkışan 2 aylık yavru kedi, çevreden geçenler tarafından fark edildi. Kediyi bulunduğu yerden çıkaranlar, baygın ve başının şişmiş olduğunu görünce kentteki özel bir veteriner kliniğine getirdi. Buradaki ilk müdahalesinde bilincinin kapalı ve başında yoğun ödem oluştuğu tespit edilen yavru kedi, yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca uyutulan ve başındaki ödemi giderilen yavru kedi, 7 gün süren tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

        Kedinin tedavisini yapan ve sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını söyleyen veteriner hekim Hasan Aktaş, "Kedi bize geldiğinde bilinci kapalıydı. Ciddi bir kafa ödemi vardı. Kafa içi basıncı çok yüksekti. Hemen yoğun bakıma alıp 3 gün süreyle uyuttuk. O sürede ödemini gidermeye çalıştık. Sonrasında da bilinci açıldı. Tedavimize devam ettik ve şu an da genel sağlığına kavuştu, oldukça iyi durumda. Kendisi biraz agresif ve çok da sinirli. Geldiğinde böyle değildi ama büyüdükçe ve iyileştikçe daha da agresifleşti. Şu anda bu arkadaşımız sahipsiz. Kedimiz sağlığına kavuştu, 2 gün sonra taburcu edip sahiplendireceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı planı açıklandı
        Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı planı açıklandı
        "Dönmeyecek biliyoruz ama..."
        "Dönmeyecek biliyoruz ama..."
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta emniyet ekiplerince 6 ayda 1626 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Sivas'ta emniyet ekiplerince 6 ayda 1626 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)
        Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)
        Suşehri'nde mevlit programı düzenlendi
        Suşehri'nde mevlit programı düzenlendi
        GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5...
        Sivasspor 27 Haziran'da top başı yapacak
        Sivasspor 27 Haziran'da top başı yapacak