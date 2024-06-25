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        Sivas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı

        SİVAS'ta Metin Taşdelen'in (44) tabancayla öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:00
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        Sivas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı
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        SİVAS’ta Metin Taşdelen’in (44) tabancayla öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, 23 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 10’uncu Sokak’ta meydana geldi. Metin Taşdelen ile bir grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Taşdelen, tabancayla açılan ateş ile göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Taşdelen, Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taşdelen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Metin Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, merkeze bağlı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

        Polis ekipleri olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu kavgaya karışanların Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş. (20) olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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