Sivas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı

SİVAS’ta Metin Taşdelen’in (44) tabancayla öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 23 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 10’uncu Sokak’ta meydana geldi. Metin Taşdelen ile bir grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Taşdelen, tabancayla açılan ateş ile göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Taşdelen, Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taşdelen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Metin Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, merkeze bağlı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.