Sivas'ta örtü yangınında 2 kamyon ve 4 deprem konteyneri yandı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 kamyon ve daha önce iş yeri olarak kullanılan, boş durumdaki 4 deprem konteyneri yandı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Gürün ilçesi Atatürk Caddesi’nde Veli Kaan Erkuş'a ait bahçede saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bahçeyi kapladı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm arazide hasar oluşurken, park halindeki 2 kamyon ile önceden iş yeri olarak kullanılan 4 deprem konteyneri de yandı.