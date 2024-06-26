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        Sivas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyede

        SİVAS'ta Metin Taşdelen'in (44) tabancayla öldürüldüğü silahlı kavgaya gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:50
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        Sivas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyede
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        SİVAS’ta Metin Taşdelen'in (44) tabancayla öldürüldüğü silahlı kavgaya gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 23 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 10'uncu sokakta meydana geldi. Metin Taşdelen ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taşdelen, tabancayla açılan ateş ile göğsünden vuruldu. Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik takip sonucu kavgaya karışanların Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş. (20) olduğu belirlendi. 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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