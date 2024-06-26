2 çocuk annesinin organları, 4 hastaya umut oldu

KARS'ta, beyin kanaması geçirip kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülsüm Türkkahraman'ın (40) karaciğeri, böbrek ve korneaları 4 hastaya umut oldu.

Kars'ta 14 Haziran'da evinde beyin kanaması geçiren Gülsüm Türkkahraman, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman'ın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Gülsüm Türkkahraman'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Bunun üzerine organ nakil operasyonu ile Türkkahraman'ın 2 böbrek, karaciğer ve 2 korneası alındı. Organların, Erzurum ve Samsun'daki 4 hastaya nakledileceği öğrenildi.