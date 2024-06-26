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        2 çocuk annesinin organları, 4 hastaya umut oldu

        KARS'ta, beyin kanaması geçirip kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülsüm Türkkahraman'ın (40) karaciğeri, böbrek ve korneaları 4 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:30
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        2 çocuk annesinin organları, 4 hastaya umut oldu
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        KARS'ta, beyin kanaması geçirip kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülsüm Türkkahraman'ın (40) karaciğeri, böbrek ve korneaları 4 hastaya umut oldu.

        Kars'ta 14 Haziran'da evinde beyin kanaması geçiren Gülsüm Türkkahraman, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman'ın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Gülsüm Türkkahraman'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Bunun üzerine organ nakil operasyonu ile Türkkahraman'ın 2 böbrek, karaciğer ve 2 korneası alındı. Organların, Erzurum ve Samsun'daki 4 hastaya nakledileceği öğrenildi.

        Türkkahraman'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi. Öğle vakti Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazına Türkkahraman'ın, Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görev yapan eşi Sefa Türkkahraman ve yakınları ile Sivas AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Türkkahraman, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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