Sivas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı (2)

Sivas'ta Metin Taşdelen'in (44) tabancayla öldürüldüğü silahlı kavgada gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Altındar (22), Murat Keskin (20), Yusuf Şahin (20) ve Ertuğrul Gazi Şahin (19) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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