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        Sivas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı (2)

        4ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDISivas'ta Metin Taşdelen'in (44) tabancayla öldürüldüğü silahlı kavgada gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Altındar (22), Murat Keskin (20), Yusuf Şahin (20) ve Ertuğrul Gazi Şahin (19) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:29
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        Sivas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı (2)
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        4ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Sivas'ta Metin Taşdelen'in (44) tabancayla öldürüldüğü silahlı kavgada gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Altındar (22), Murat Keskin (20), Yusuf Şahin (20) ve Ertuğrul Gazi Şahin (19) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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