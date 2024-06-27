Sivas'ta yakıt yüklü tanker ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

SİVAS’ta, yakıt yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu üniversite lojmanları kavşağında meydana geldi. Ünsal Çınar (25) yönetimindeki 58 AAE 193 plakalı otomobil ile Mustafa Ülker idaresindeki yakıt yüklü tanker kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Çınar ile yanındaki yolcu Merthan Arda (24) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Merthan Arda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tanker sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tankerin hasar gören yakıt deposundan yola dökülen mazot nedeniyle Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.