Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

SİVAS'tamotosikletin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Fahri Boztepe (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi tren garı önünde meydana geldi. Fahri Boztepe idaresindeki 09 AJB 932 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Boztepe, yola savruldu. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fahri Boztepe sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Boztepe, hayatını kaybetti. Boztepe'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.