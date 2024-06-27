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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        SİVAS'tamotosikletin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Fahri Boztepe (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:15
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        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        SİVAS'tamotosikletin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Fahri Boztepe (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi tren garı önünde meydana geldi. Fahri Boztepe idaresindeki 09 AJB 932 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Boztepe, yola savruldu. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fahri Boztepe sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Boztepe, hayatını kaybetti. Boztepe'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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