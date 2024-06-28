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        Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk öldü

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde babası Ozan Çakmak'ın (34) kullandığı traktörün altında kalan Timur Ali Çakmak (4), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:30
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        Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk öldü
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        SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde babası Ozan Çakmak’ın (34) kullandığı traktörün altında kalan Timur Ali Çakmak (4), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Köyde evinin önünde 58 ACK 983 plakalı traktörü ile saman çeken Ozan Çakmak, oğlu Timur Ali Çakmak’a çarptı. Kazayı gören baba, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Timur Ali Çakmak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çakmak’ın cenazesi, hastane morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Timur Ali Çakmak'ın cenazesinin köyde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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