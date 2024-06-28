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        Londra'da yaşayan İngiliz İsidora'nın 'Kangal' tutkusu

        İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yaşayan İngiliz Isidora Saveljic'in (25), Sivas'ın önemli marka değerlerinden olan Kangal köpeğine olan merakı tutkuya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:10
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        Londra'da yaşayan İngiliz İsidora'nın 'Kangal' tutkusu
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        İNGİLTERE'nin başkenti Londra’da yaşayan İngiliz Isidora Saveljic’in (25), Sivas'ın önemli marka değerlerinden olan Kangal köpeğine olan merakı tutkuya dönüştü. Isidora 2022 yılında Sivas'tan yavru bir Kangal köpeği sahiplenerek ismini ise 'Pasha' koydu. İsidora ile yaklaşık 2 yıldır gözü gibi baktığı 'Pasha'nın videoları sosyal medyada ilgi görüyor. Londra'da 'Pasha'nın ünlü bir köpek olduğunu DHA'ya anlatan Isidora, "Herkes sürekli bizi videoya çekiyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Yani bir kadın olarak 24 saat güvenlik görevlisine sahip olmak güzel. Onun yanında kendimi güvende hissediyorum" dedi.

        Londra'da ailesi ile birlikte kalan Isidora Saveljic güçlü ve büyük bir köpek sahiplenmek istedi. Bunun üzerine araştırma yapan Isidora Saveljic'in, Sivas'ın önemli marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpeği dikkatini çekti. Türkiye'deki arkadaşlarına ulaşan Saveljic, 2022 yılında Sivas'tan yavru bir Kangal köpeği aldı. Kangal köpeğinin adını ise 'Pasha' koydu. Isidora'nın gözü gibi baktığı 'Pasha' büyüyerek 70 kilo ağırlığa ulaştı. Neredeyse her gün beraber dışarıya çıkıp, rutin etkinliklerini yapan Isidora ve Pasha'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise ilgi görüyor. Isidora, Londra sokaklarında gezerken Kangal köpeği Pasha'yı yanından bir an olsun ayırmıyor.

        'ONA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ'

        Kangal köpeklerinin güçlü ve büyük olduklarını söyleyen Isidora Saveljic, "Bu yüzden dünyanın en iyi köpeklerinden birine sahip oldukları için Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Pasha, Sivas'ı ve aynı zamanda Türkiye'yi ve Türk halkını temsil ediyor. Pasha ile günlük hayatımız, biliyorsunuz köpek sahibi olmak bebek sahibi olmak gibidir, rutininizi tamamen değiştirir, yani Pasha gördüğünüz gibi çok büyük olduğu için hayatımızı tamamen değiştirdi, o bir bebek. Ben, eskiden uyumayı severdim ama şimdi sabah 08.00'da kalkıp onu evden çıkarmak ve parka gitmek için uyanıyorum. Pasha çok zekidir, diğer köpeklere saygı duyar ve diğer köpekler de ona saygı duyar. Bu yüzden onu diğer köpeklerle birlikte ve bu ortamda görmek çok güzel. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve çok mutluyuz" dedi.

        'BİZİ KANGALLARIN YURDU OLAN SİVAS'A GÖTÜRÜN'

        Isidora Saveljic, "Kendisi Londra'da küçük bir ünlü gibi. Herkes sürekli bizi videoya çekiyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Yani bir kadın olarak 24 saat güvenlik görevlisine sahip olmak güzel. Onun yanında kendimi güvende hissediyorum. İnsanlar Pasha'ya hayran oluyor ve bana hep 'Pasha nedir', 'Nereli', 'Bu nasıl bir köpek' diye sorular soruyorlar. Londra'da çok popüler. Birinin tuhaf davrandığını görünce gerçek Kangal ortaya çıkıyor, içindeki Sivas çıkıyor. Biz gerçekten burada, Londra'da Türk halkını, Türk kültürünü temsil ediyoruz. Gerçekten bir gün Pasha ile Türkiye'ye gitmeyi çok isterim, biliyorum insanlar İstanbul'a, Bodrum'a, Kapadokya'ya gitmek istiyor. Ben basit bir kızım, bizi Kangalların yurdu olan Sivas'a götürün ve ikimiz de gidelim" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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