Sivas'ta yangında bin balya saman zarar gördü

SİVAS’ta, hasat edilen arazide çıkan yangında köylülerin açık alana istiflediği bin balya saman yandı.

Merkeze bağlı Karalı köyünde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında köylüler tarafından açık alana istiflenen saman balyaları zarar gördü. Balyalardan alevlerin yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangından bin balya saman zarar görürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.