Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı (2)

HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

Sivas’ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cengiz Yıldız (55), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız’ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.