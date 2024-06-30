Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı (2)
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİSivas'ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cengiz Yıldız (55), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ
Sivas’ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cengiz Yıldız (55), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız’ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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