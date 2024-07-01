Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alex Pritchard Sivas'a geldi
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında prensip anlaşmasına vardığı Alex Pritchard, Sivas'a geldi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında prensip anlaşmasına vardığı Alex Pritchard, Sivas’a geldi.
Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip İngiliz temsilcisi Birmingham City forması giyen Alex Pritchard ile prensip anlaşmasına vardı. Pritchard, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Sivas’a geldi. Pritchard’ı Nuri Demirağ Havalimanı’nda kulüp yetkileri karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pritchard, “Benim için yeni bir macera olacak. Heyecanlıyım ve yeni bir başlangıç” dedi.
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