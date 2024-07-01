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        Alex Pritchard, Sivasspor'a 2 yıllık imza attı

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:55
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        Alex Pritchard, Sivasspor'a 2 yıllık imza attı
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        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, prensip anlaşmasına vardığı İngiliz ekibi Birmingham City forması giyen Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken ve kulüp yetkilileri katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Bahattin Eken, "Sivasspor olarak ligde başarılı olmak için çalışıyoruz. Alex Pritchard gibi kaliteli oyuncuları kadromuza katarak bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adım atıyoruz" dedi.

        ALEX PRITCHARD: SİVASSPOR'DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM

        Alex Pritchard ise Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreçte elimden gelenin en iyisini yapıp bu yeni maceramda Sivasspor'da başarılı olmak istiyorum. Kariyerimde ilk defa İngiltere dışında oynayacağım. Dışarıda bir kulüpte oynayıp kendime yeni şeyler katmak istiyorum. İlerleyen süreçte de beni buraya getiren insanlar için elimden gelenin en iyisini yapıp daha çabuk adapte olup, başarılı olmak istiyorum. Taraftarın karşısında oynamak için heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Kendi yeteneğimi gösterip onları mutlu etmek istiyorum” dedi.

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