Özgür Özel: İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz, Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar. O yüzden insanlığa karşı suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz. Ant olsun ki 4-5 yıl sonra 1-2 Temmuz'da gelip, burada Madımak Utanç Müzesi'nin açılışını bizzat yapacağım" dedi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle; 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Olayların 31'inci yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bilim ve Kültür Merkezi önüne gelen ölenlerin yakınları, burada bina önüne karanfiller bırakarak gözyaşı döktü. Etkinliğe katılan yaklaşık 8 bin kişi, eski otel binası önünde saygı duruşunda bulunarak ölenlerin isimlerini okudu. Anma etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu mücadele durmayacak. Her sene 2 Temmuz'da buraya gelip, anacağız. 31'inci yılı, birinci yıl kabul ediyoruz. Bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz, Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bilim ve Kültür Merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor. 'Bunu hak etmedik, ne bilimi, ne kültürü, insan yakmak bizim kültürümüzde var mı? Bilime, kültüre, sanata inanan canları burada yaktınız' diyorlar. Burası, utanç müzesi olacak" dedi.

'BU CAN DAVASI BİTMEZ'

Madımak olayının bir can davası olduğunu söyleyen Özel, "Bakın, çok kararlıyız. Bu, bir kan davası değil. Kan davaları bile bir gün biter. Ama bu bir can davasıdır. Canlarımıza karşı işlenmiş insanlık suçudur. Türkiye'deki tüm canları tehdit eden bir insanlık, nefret suçudur. Türkiye'nin barışının içine döşenmiş mayındır, dinamittir. Bu dinamitleri, bu mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler, çocuklar ya da davayı takip eden avukatlar temizleyemez. Bunu bütün siyasiler, bütün riskleri görerek cesaretle bu mayınları ellerimizle temizleyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyorum ki kan davaları bile biter ama bu can davası bitmez. Bir kez daha söylüyorum; 1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl mı olur? Ama ant olsun ki 4-5 yıl sonra 1-2 Temmuz'da gelip burada Madımak Utanç Müzesi'nin açılışını bizzat yapacağım. O açılışta burada bulunacağım. Hep beraber yapacağız. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" dedi.