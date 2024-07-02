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        Özgür Özel: İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz, Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:50
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        Özgür Özel: İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz, Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar. O yüzden insanlığa karşı suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz. Ant olsun ki 4-5 yıl sonra 1-2 Temmuz'da gelip, burada Madımak Utanç Müzesi'nin açılışını bizzat yapacağım" dedi.

        Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle; 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Olayların 31'inci yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bilim ve Kültür Merkezi önüne gelen ölenlerin yakınları, burada bina önüne karanfiller bırakarak gözyaşı döktü. Etkinliğe katılan yaklaşık 8 bin kişi, eski otel binası önünde saygı duruşunda bulunarak ölenlerin isimlerini okudu. Anma etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu mücadele durmayacak. Her sene 2 Temmuz'da buraya gelip, anacağız. 31'inci yılı, birinci yıl kabul ediyoruz. Bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz, Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bilim ve Kültür Merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor. 'Bunu hak etmedik, ne bilimi, ne kültürü, insan yakmak bizim kültürümüzde var mı? Bilime, kültüre, sanata inanan canları burada yaktınız' diyorlar. Burası, utanç müzesi olacak" dedi.

        'ZAMAN AŞIMI KARARININ BOZULMASINI BEKLİYORUZ'

        İnsanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımına ve affa uğramaması gerektiğini belirten Özel, "İkincisi de istinafta umudumuzu sürdürüyoruz. Ama eninde, sonunda bu kararların bozulup, bunun insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmesi gerekiyor. İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar. O yüzden insanlığa karşı suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz. 7 kişinin Alman vatandaşı, 2'sinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, birinin Sivas emniyetine 500 mesafede öldüğü, birinin AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir'de istihdam edildiği kaçakların, mutlaka gıyaplarında insanlığa karşı suç işlemiş kişiler olarak cezalandırılmasını, bunun dışında kurulan tüm kararların bozulmasını, zaman aşımı kararının da bozulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        'BU CAN DAVASI BİTMEZ'

        Madımak olayının bir can davası olduğunu söyleyen Özel, "Bakın, çok kararlıyız. Bu, bir kan davası değil. Kan davaları bile bir gün biter. Ama bu bir can davasıdır. Canlarımıza karşı işlenmiş insanlık suçudur. Türkiye'deki tüm canları tehdit eden bir insanlık, nefret suçudur. Türkiye'nin barışının içine döşenmiş mayındır, dinamittir. Bu dinamitleri, bu mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler, çocuklar ya da davayı takip eden avukatlar temizleyemez. Bunu bütün siyasiler, bütün riskleri görerek cesaretle bu mayınları ellerimizle temizleyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyorum ki kan davaları bile biter ama bu can davası bitmez. Bir kez daha söylüyorum; 1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl mı olur? Ama ant olsun ki 4-5 yıl sonra 1-2 Temmuz'da gelip burada Madımak Utanç Müzesi'nin açılışını bizzat yapacağım. O açılışta burada bulunacağım. Hep beraber yapacağız. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" dedi.

        'TARİHİ BİR KAZANIM OLACAK'

        Davanın zaman aşımına uğratılmasının utanç verici bir karar olduğunu aktaran Özel, şöyle konuştu: "Bu dava eğer insanlığa karşı suç mücadelesini kazanırsa, 10 Ekim davası ve geçmişteki çok sayıdaki katliam için uygulanabilecek tarihi bir kazanım olacaktır. Dün verilen kararlar da utanç verici kararlardır. Bu davanın böyle zaman aşımına uğratılması da utanç vericidir. Bunun için burayı hem utanç müzesine çevirmek hem de insanlığa karşı suç kazanımını elde etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünkü karar da son derece haksız, hukuksuz bir karardır."

        POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

        Öte yandan anma programına gelenler ile Atatürk Caddesi'nde bulunan bir esnaf arasında tartışma çıktı. Arbede sonrası anma programına katılanları, polis ekipleri sakinleştirdi.

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